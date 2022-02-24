حظك اليوم برج العذراء الخميس 24-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء، شخص مرح، محبوب من عائلته وأصدقائه وداخل عمله، ذو شخصية ذكية، مبدع، لا يتأخر في تقديم المشورة والنصائح للمقربين منه، مخلص لأصدقائه، يكره الكذب والخيانة، لا يسامح بسهولة، وذو كبرياء شديد، يرفض أن يقلل أحد من شأنه.

يتميز مولود برج العذراء، بأنه يسعى لحل مشاكله بنفسه، يستمع إلى نصائح الآخرين، ولكنه يفضل تنفيذ رأيه فقط، عنيد أحيانا، عاطفي وشديد الرومانسية، دائما ما يطلب من شريكه أن يكون عاطفي في علاقته معه، فهو شخص غامض من الصعب معرفة ما يفكر فيه، إلا عندما يبوح بها شخصيا، وهو شخصية كريمة وسخية جدا لجميع من حوله.

حظك اليوم مولود برج العذراء عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن فينوس والمريخ، سيكون داعمان لك اليوم، مما يحفزك على التواصل مع شريك حياتك، كما أنه سوف يمدك بالنشاط والجاذبية.

حظك اليوم مولود برج العذراء مهنيا

تنصحك خبيرة الفك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج العذراء، بتوخي الحذر في مشروعات العملية، إذ أن القمر في برجك اليوم، وهذا ما سيمنحك مولود برج العذراء، سرعة البديهة واليقظة من أجل مواجهة أي ضغوط، والمحافظة على حقوقك.

مشاهير برج العذراء

يضم برج العذراء الكثير من المشاهير المحبوبين، منهم فؤاد المهندس، السلام النابلسي، عبلة كامل، حسين الجسمي.