حظك اليوم مولود برج العذراء الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء صادق في حياته، ولا يحب الكذب فهو يكره الخيانة، والترتيب وتنسيق الأمور، ويبتعد عن الفوضى من حوله، كما أنه يتميز بالمرونة الكبيرة في مختلف الأمور الحياة، ويكره العند أو التشبث برأي معين دون غيره.

وفي إطار اهتمام مواليد برج العذراء بمتابعة حظك اليوم لمواليد البرج، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد، مواليد برج العذراء بضرورة الانتباه لحقوقك، حيث أن القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة، لذا عليك استغلال ذلك وتستمع للآخرين بشكل جيد لتحقيق نجاحات كبيرة في عملك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العذراء.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، إذ أن اليوم مناسب لإصلاح كل الخلافات في نطاق العائلة لكي تقضى أوقات سعيدة مع أحبائك وأصدقائك، وتشعر بالهدوء والراحة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العذراء.

عيوب برج العذراء

وأبرز عيوب مواليد برج العذراء حب الوحدة والانعزال عن الناس، مما يجعل البعض يهرب منه، فهو لايرتاح للناس بسهولة، ومن النادر ما يثق بالآخرين، مما يجعل علاقته سطحية بكل من حوله.

كما يوجه مولود برج العذراء النقد القاسي للآخرين، ويشعر بالإحباط بسهولة إذا واجهته أي صعوبات في حياته، فهو لا يتسم بإرادة قوية ليواجه كل الصعوبات التي تقف أمامه.