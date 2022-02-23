حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير لمواليد برج العذراء، الفنان إسماعيل ياسين، عزت العلايلي، الفنانة الهندية كارينا كابور، والفنان الهندي أكشاي كومار، الفنان سامي مغاروي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، رانيا فريد شوقي.

ولمواليد برج العذراء، يرصد موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإن مواليد برج العذراء فأن اليوم، اليوم تعرف كيف تشرح وجهة نظرك بهدوء وبلاغة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

بينما على المستوى العاطفي، فتقول خبيرة الأبراج، فإن القمر في منزل العلاقات يلهمك بأفكار متزنة وتصنع جوا صافيا من حولك.

صفات مواليد برج العذراء

يمتلك مواليد برج العذراء الكثير من الصفات الايجابية، منها سرعة البديهة التي تجعله قادرة على الرد السريع وايجاد حلول منطقية وسريعة وسريعة لمشكلة يواجهها، وهذا الأمر ينطبق على حياته العملية والشخصية، كما يحترم الضعف الإنساني في الشخص، سواء كان مريض، أو من كبار السن، ما انه مخلص لشريك حياته.

ومن أبرز سلبيات مواليد برج العذراء أنه يسعي دائمًا للوصول إلى المثالية، وهذا يجعله متشائمين طوال الوقت، لدرجة تصل إلي اليأس ورفض الواقع، ولديهم رؤية سوداوية، كما أنه يتنصل في كثير من الأحوال من وعودهم.