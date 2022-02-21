حظك اليوم مولود برج العذراء الإثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

امتلاك شخصية ذكية سمة يتميز بها مولود برج العذراء، كما أنه مرح ولطيف ودائم تقديم النصائح والمشورات للمقربين منه، فضلا عن الحفاظ على الأسرار الخاصة وعدم إفشائها لأحد ما لم يثق به، كما أنه من الأفراد المهتمين للغاية بحب التعلم وخوض تجارب جديدة، وأخيرا لا يلجأ إلى أحد لطلب المساعدة منه فدائم الاعتماد على نفسه، كونه يملك شجاعة كبيرة في اتخاذ القرارات المصيرية.

ويحمل اليوم الإثنين توقعات لمولود برج العذراء الذي ولد خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 22 سبتمبر، الذي يسعى دائما إلى الترقي بشكل سريع في الوظائف التي يعمل بها، كما أنه يحاول التميز في جميع الأعمال المسئول عنها، ويحاول جاهدا التأثير في الأشخاص الآخرين المحيطين به، كما أنه يتمتع بقدرة فائقة على التكيف مع جميع الظروف المحيطة به، ما يجعله يبحث دائما على الحظ اليومي الخاص به ليستطيع توقع ما يقع من أحداث في يومه.

ونرصد له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تمضي في طريقك نحو أهدافك بحماس، وتشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

مشاهير برج العذراء

عبد السلام النابلسي، حسين الجسمي، جيهان السادات، فؤاد المهندس، كاظم الساهر، عبلة كامل، مايكل جاكسون، سلمى حايك.