المستكاوي يطالب «الأعلى للإعلام» بمعاقبة المخالفين في البرامج الرياضية

طالب الناقد الرياضي حسن المستكاوي، بتطبيق القانون والعقوبات التي يفرضها المجلس الأعلى للإعلام، على المخالفين في البرامج الرياضية.

مناقشة القضايا الرياضية

وأوضح المستكاوي خلال كلمته في المؤتمر، الذي يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة القضايا الرياضية، أنّ القانون والتوصية لا تُطبق، وبالتالي فمن غير قانون أو حساب لمن يخطئ فلا أمل في الإصلاح.

5 آلاف ممارس للتنس في مصر

وأكد المستكاوي، أنّ لدينا أزمة في عدد الممارسين للرياضة، فمصر بها نحو 5 آلاف ممارس للتنس فقط، كما أنّ الاسكواش لعبة ليس لها شعبية.

واوضح الناقد الرياضي، أنّ كرم جابر حصل على ميدالية ذهبية في المصارعة، والحدث انتهى، لكن قيمة الكرة أنّها نشاط مستمر على مدار العام، مشيرا إلى أنّ هناك علاقة بين شعبية اللعبة وممارستها والإعلام والاهتمام بها.