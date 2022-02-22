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الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية حول قضايا الإعلام الرياضي

كتب:

أحمد البهنساوى
02:47 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
شعار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

شعار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية، بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء القنوات والنقاد الرياضيين، غدا يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، في تمام الساعة 1 ظهرًا، بمقر المجلس بماسبيرو.

تحديات الإعلام الرياضي

وقال بيان صادر عن المجلس إنه من المقرر أن تناقش الجلسة القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي في ضوء التحديات الكثيرة في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع الزملاء الصحفيين والإعلاميين للتفاهم حول قواعد ضبط المشهد الإعلامي، طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.