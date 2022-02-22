الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية حول قضايا الإعلام الرياضي

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية، بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء القنوات والنقاد الرياضيين، غدا يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، في تمام الساعة 1 ظهرًا، بمقر المجلس بماسبيرو.

تحديات الإعلام الرياضي

وقال بيان صادر عن المجلس إنه من المقرر أن تناقش الجلسة القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي في ضوء التحديات الكثيرة في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع الزملاء الصحفيين والإعلاميين للتفاهم حول قواعد ضبط المشهد الإعلامي، طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.