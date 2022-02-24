هيئة الدواء تكشف عن مخاطر قد يتعرض لها مريض السكري من الأنسولين

طالبت هيئة الدواء المصرية، المصابين بمرض السكرى، ممن يتناولون الأنسولين من أجل ضبط عملية السكر في الدم، بمراعاة عدة عوامل هامة، قبل تناوله، حفاظا على حياتهم.

ونصحت هيئة الدواء، مرضى السكري، بمتابعة الطبيب بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بالأدوية التي يتناولونها لعلاج أي أمراض أخرى، بجانب السكري، نظرا لوجود عدة أدوية قد تسبب تفاعلات دوائية؛ إذ جرى تناولها مع جرعات الأنسولين الموصوفة يوميا للمريض.

ومن خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلنت هيئة الدواء عن بعض الأمور التي يجب اتباعها في أثناء تناول الأنسولين، لتجنب التفاعلات الدوائية.

أدوية تتفاعل مع الأنسولين

أدوية تزيد من تفاعلات الأنسولين

1- الأدوية الخاصة للسيدات «موانع الحمل» التي يجرى تناولها عن طريق الفم.

2- أدوية الستيرويدات​، الخاصة بخفض شدَّة الالتهاب في الجسم.

3- أدوية علاج الغدة الدرقية​.

4- الأدوية الخاصة بمدرات البول​.

أدوية قد تقلل من جرعة الأنسولين المطلوبة

1- بعض أدوية مرض السكري التي يجرى تناولها عن طريق الفم.​

2- أدوية كابتوبريل وإنالابريل​.

3- الأسبرين.

وشددت الهيئة على ضرورة الرجوع إلى الطبيب المعالج أو الصيدلي، في حالة تناول أدوية أخرى مع الأنسولين​​.

الإرشادات اللازمة لمرضى السكري

كما قدمت هيئة الدواء المصرية، عددا من الإرشادات للازمة لمرضى السكري الذين يتناولون الأنسولين.

- ممنوع تخزين قلم الأنسولين بإبرة متصلة.

​-على مستخدم قلم الأنسولين، اتباع تعليمات التخزين الموجودة على نشرة العبوة.

- لا مانع من تخزين الأقلام غير المستخدمة في الثلاجة.

​- يجب أن يجرى التاكد من تخزين أقلام الأنسولين في مكان جاف وبارد وبعيدا عن ضوء الشمس المباشر.

- يجب التخلص من الأقلام التي تعرضت لدرجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية، والأقلام التي تعرضت للتجمد.