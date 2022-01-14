«هيئة الدواء» تحذر من تعرض الأنسولين للحرارة أو الضوء المباشر

تحرص هيئة الدواء المصرية، على تقديم كافة النصائح المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي يتناولها المرضى، وتوفير أفضل النصائح في كيفية التعامل مع الأدوية، وطريقة حفظها، لعدم تقليل فاعليتها، أو في حالة تعرضها للحرارة قد تسبب بعض الآثار الجانبية التي تؤثر على صحة المرضى، موضحة أن هناك طرق لحفظ الأنسولين الذي يستخدمه مرضه السكر.

هيئة الدواء توضح آلية حفظ الأنسولين

وحذرت هيئة الدواء من تعريض الأنسولين مباشرة للضوء أو حرارة الشمس، لأن طبيعة حفظ مادة الأنسولين التي يستخدمها المصابون بـ«مرضى السكر» لابد من حفظها في درجة حرارة لا تزيد على «8 درجات مئوية ولا تقل عن درجتين مئويتين»، وهذه النصائح لابد من تطبيقها على مادة الأنسولين حتى لا تقل فاعليتها عند تعرضها لدرجات حرارة أعلى أو تعرضها للضوء الشمس.

نصائح لمرضى الإكزيما

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الدواء، من «الإكزيما» وأن هناك مجموعة من النصائح التي يجب على المواطنين الالتزام بها، وخاصة الذين يعانون من الإكزيما، موضحة أن الأكزيما عبارة عن مرض جلدي ناتج عن التهاب الجلد التأتبي، الذي يعني التهاب الجلد وحساسية الجلد المرتفعة، التي تكون في أغلب الأحيان لأسباب وراثية.

ووجهت هيئة الدواء نصيحتها للأشخاص المصابين بالإكزيما بضرورة الذهاب للطبيب، لاستخدام مضادات الهيستامين لتقليل الحكة الشديدة للجلد​.

وحذرت هيئة الدواء عبر موقعها الرسمي، من إهمال المحافظة على رطوبة الجلد، وأكدت على ضرورة الحفاظ عليها باستخدام مرطبات مناسبة، مع الابتعاد عن كافة أنواع المرطبات والمواد الكيميائية المهيجة للجلد، والابتعاد عن الأقمشة التي تسبب تهيجا للجلد، بجانب الملابس التي تحتوي على مواد صناعية​.

وحددت هيئة الدواء مجموعة من النصائح لتجنب مضاعفات الإكزيما وتمثلت في:

- استعمال مواد للحفاظ على رطوبة الجلد.

- تجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو درجة الرطوبة.

- تجنب التعرّق المفرط أو التدفئة المفرطة.

- تخفيف الضغط النفسي والتوتر.

- تجنب التعرض لمواد تثير الحكّة مثل الصوف أو غيره.

- تجنب استخدام أنواع معينة من الصابون ومواد التنظيف أو المواد المذيبة الحادة.

- الوعي والانتباه لأنواع الأطعمة التي تسبب ظهور الإكزيما ثم الحرص على تجنبه.