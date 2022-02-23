تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية بكفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إطلاق اسم الشهيد أبو الحسن عبد البصير عرفة على مدرسة برج مغيزل للتعليم الأساسي، تخليداً لذكراه.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على اعادة تقييم حق الانتفاع المقرر بالمعسكرات الخاصة ببعض الهيئات والشركات التي تنتفع بمساحات من الأراضي المستغلة كمصيف لأعضاء تلك الهيئات، وكذلك تقييم حق الانتفاع للمسطحات الخضراء والمساحات الزائدة والمضافين الكافيتريات المؤجرة بالمزاد العلني.

توسعة بئر بترول استكشافي

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة 18 سهما وقيراطا و4 أفدنة لصالح شركة دسوق للبترول لتوسعة البئر الاستكشافي بحوض الاربعين وحوض الجزيرة نمره 10 مركز سيدى سالم، كما تم الموافقة على تجديد قرار التخصيص رقم 481 لسنة 2006 بمساحة 175م لتصبح 125 م بقرية قونه، مركز قلين، بحوض داير الناحية بزمام قرية قونه، لاقامة مكتب بريد يخدم اهالى القرية والقرى المجاورة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة (144م2) أرض فضاء ملك هيئة البريد منطقة غرب تيرة، لإقامة مكتب بريد غرب تيرة.

كما تم الموافقة على تخصيص مساحة 200م2 لإقامة مكتب سجل مدنى عليها بقرية حصة الغنيمى، مركز قلين، بالدور الثانى علوى بالمجمع الخيري الذى يخدم القرية وتوابعها.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 25م2 بقرية الحوة، بمركز بيلا، لإنشاء مكتب بريد عليها، وكذلك إقامة جبانة للمسلمين على مساحة فدان، و6 قراريط، و16 سهما، أرض أملاك دولة والواقعة بحوض أبو ريشة الغربي وداير الناحية رقم 24 زمام جمعية أريكسون الزراعية.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار رقم 624 لسنة 2021 بخصوص تخصيص مساحة 475م، لإقامة مبنى للإدارة التعليمية بمدنية سيدي غازي لاختلاف الأبعاد على الطبيعة عن الأبعاد الواردة بالقرار.

تخصيص 50 فدانا لشركة الرمال السوداء

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 50 فدانا للشركة المصرية للرمال السوداء، وذلك بنظام الإيجار السنوي مقابل ألف جنيه للفدان، أسوة بعقد أرض مصنع الفصل بالشهابية، كما تم الموافقة على تعديل قرار التخصيص رقم 3882 لسنة 2017 بمساحة 800م2 الواقعة بحوض عاشور نمرة (4) ناحية عزبة عاشور التابعة لزمام جمعية مطوبس الزراعية، مركز مطوبس، لانشاء بيت ثقافة عليها .

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة لإنشاء عمارات سكنية، خدمات، مناطق ترفيهية، بمدنية مصيف بلطيم وذلك استغلالها للعاملين بالمحافظة.