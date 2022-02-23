4 أسباب ترفع أسعار زيت الطعام عالميا لمستوى قياسي.. بينها أزمة أوكرانيا

تجاوزت العقود الآجلة لزيت النخيل للشهر الثالث في بورصة السلع الماليزية، مستوى 1433.52 دولار للمرة الأولى، اليوم، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، ومخاوف بشأن المعروض من الزيوت النباتية، وارتفاع حاد في أسعار زيت فول الصويا نتيجة تأثر المحصول بسبب الجفاف، إلى جانب التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

ماليزيا ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل

وتعد ماليزيا هي ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل بعد إندونيسيا، حيث يمثل إنتاج الدولتين 85% من المعروض العالمي من زيت النخيل.

العقود الآجلة لزيت النخيل 6% منذ 15 فبراير الجاري

وارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل 6% منذ 15 فبراير الجاري، وأغلقت العقود الآجلة للشهر عند أعلى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 1555.37 دولار في بورصة السلع الماليزية اليوم الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع سعر زيت الطعام ويصبح شديد التقلب خلال الأيام المقبلة، بحسب «ستاندرد آند بورز».

عقد زيت النخيل الآجل ارتفع في بورصة ماليزيا بنسبة 4%

وارتفع عقد زيت النخيل الآجل ففي بورصة المشتقات الماليزية بنسبة 4% إلى أعلى مستوى له، نتيجة لارتفاع العقود الآجلة لزيت فول الصويا في بورصة شيكاغو للتجارة بنحو 3% يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، بسبب مخاوف نقص محصول فول الصويا في الأرجنتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

التطورات بين أوكرانيا وروسيا ترفع أسعار زيت النخيل

وبحسب مذكرة بحثية لـ«صن فِن»، للأبحاث في مجال الزيوت النباتية، فإن التطورات بين أوكرانيا وروسيا أدت إلى ارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تدهور ظروف محصول فول الصويا في أمريكا الجنوبية، الأكبر إنتاجاً على مستوى العالم، ويعتقد محللو السوق أن العقود الآجلة لزيت النخيل لن تحافظ على هذه المستويات المرتفعة لفترة طويلة.