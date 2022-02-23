الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا اليوم

أعلنت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي سيعلن اليوم حزمة جديدة من العقوبات الصارمة ضد روسيا تشمل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفقا لنبأ عاجل ورد على موقع قناة «روسيا اليوم».

الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على روسيا

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، منذ قليل، إن واشنطن ستحرم روسيا من التكنولوجيا الغربية والمواد الأساسية إذا صعدت ضد أوكرانيا.

وتتوعد روسيا برد قوي ومؤلم على إعلان وزير الخارجية الأمريكى بشأن العقوبات الأميركية عليها.