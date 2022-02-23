«الدواء» توقع بروتوكول تعاون مع شركة أمجن مصر لتقديم الخدمات الإلكترونية للشركات

وقعت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، بروتوكول تعاون مع شركة أمجن مصر، وذلك بمقر الهيئة بالعجوزة. وأكدت الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى تيسير خدمات الإفراج عن التشغيلات، وتقديم جميع الخدمات إلكترونيا لصناع الدواء، وممثلي شركات الأدوية.

وأوضحت الهيئة أن البروتوكول يتضمن تنفيذ نظاما رقميا؛ ليكون بمثابة منصة تواصل بين الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والإدارات ذات الصلة بهيئة الدواء المصرية؛ لتبسيط سير العمل، وتسهيل عملية الإفراج عن المستحضرات الحيوية بهيئة الدواء المصرية، وذلك جنبا إلي جنب مع شركات الأدوية وموزعيها؛ لتعزيز وتوفير المستحضرات الحيوية بسوق الدواء المصري.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق أواصر التعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والعلمية ومؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والتجارب، والعمل على سرعة تحويل هيئة الدواء المصرية إلى هيئة رقابية رقمية حديثة.