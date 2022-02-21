الغرف التجارية تطالب «هيئة الدواء» بتوفير مخزون إستراتيجي من «البنج»

طالبت الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، هيئة الدواء المصرية، بتوفير مخزون استيراتيجى من «البنج»، وذلك بعد أن رصدت الشعبة وجود نقص في بنج الأسنان بجميع أنواعه، نتيجة توقف شركة الإسكندرية المصنعة للبنج في السوق المحلي عن الإنتاج، بسبب خطة التطوير وإيقاف الإنتاج حتى إبريل المقبل.

ودفع توقف الشركة عن إنتاجه، أطباء الأسنان في محافظات مصر، لشراء البنج من السوق السوداء بأسعار فلكية، حيث يتم بيع البنج بالشريط وليس بالعلبة، والشريط الواحد يحتوي على 10 أمبولات.

وكشفت الشعبة عن أن البنج المتاح حاليا في الأسواق جودته غير فعالة بالشكل المطلوب، على الرغم من ارتفاع سعره، الأمر الذى يدفع العديد من الأطباء لكتابة المسكنات والمضادات الحيوية بديلا للبنج وهو مكلف للغاية.

شعبة الأدوية تطالب بتوفير مخزون استيراتيجي

وبحسب الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، فى تصريحاته لـ«الوطن» فإن النقص بدأ منذ بداية الشهر الجاري، فبراير، ما انعكس على أطباء الأسنان وأيضا المرضى، وتسبب فى خلق سوق سوداء ساهمت فى زيادة الأسعار بشكل كبير.

أطباء الأسنان يصفون المضادات الحيوية كبديل للبنج

وأشار «عوف» إلى أن عدم وجود بنج الأسنان أدى إلى لجوء الأطباء للبنج المستورد، وهو الأسباني، ولجوء البعض الآخر لكتابة المضادات الحيوية والمسكنات للمرضى لمواجهة الآلام، وأوضح أن الشعبة تلقت عدة شكاوى من أطباء الأسنان تشكو النقص الحاد في البنج.

ودعت الشعبة، الهيئة العامة للدواء، إلى إيجاد حلول سريعة لتوفير البنج وتسعير البنج المصري وتوفير مخزون استراتيجي خلال الفترة الحالية.

ويعد البنج مكونا أساسيا في أي عيادة أسنان، ولا يمكن العمل بدونه، ونقصه يعني توقف العمل بشكل كامل، كما يعد المسكن الوحيد لعلاج الأسنان.