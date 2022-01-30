هيئة الدواء تكشف حقيقة تسبب دواء «باراسيتامول» في الوفاة خلال أيام

نفت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول تسبب دواء «باراسيتامول» في الوفاة خلال 5 أيام، وفقا لما تم، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه شائعة ولا تستند إلى أي أساس علمي، مشيرة إلى أن جميع الأدوية الموجودة صالحة وآمنه.

حملات تفتيشية بشكل مستمر

وأضافت هيئة الدواء، أنها تحرص على صحة وسلامة المواطنين، متابعة أن حملات التفتيش الصيدلي تتم من فترة إلى أخرى ولم تسفر عن ضبط بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكل عام.

وشددت هيئة الدواء المصرية، على استمرار حملات التفتيش الصيدلي من أجل ضبط سوق الدواء، والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بجميع المؤسسات الصيدلية ومدى حصولها على التراخيص اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطن.

وأكدت هيئة الدواء، أن الحملات تسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحللها، موضحة أن كل ذلك يتم في إطار حرص الهيئة على تقديم رعاية طبية مكتملة للمواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطن.

هيئة الدواء تدعو المواطنين بالتأكد من سلامة عبوات الدواء

الجدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية نشرت تقرير رسمي منذ أيام تدعو المواطنين فيه من التأكد من سلامة عبوات الدواء، مؤكدة على أهمية الاحتفاظ بأشرطة الدواء في عبواتها للتأكد من صلاحيتها بصفة دورية، مشددة على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي باستخدام الأدوية والمستحضرات الحيوية.

وأوصت الهيئة في تقريرها على ضرورة استشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة لاستخدام الدواء، مشيرة إلى أن الطبيب الصيدلي هو الخبير الأول لاستخدام الدواء، وعلى المواطنين عدم الإسراف في أي دواء لأنه يأتي بنتائج عكسية.