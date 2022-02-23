السيسي لطلاب الكلية الحربية: أنتم رجال تتحملون المسؤولية.. «تقاريركم تفرح»

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، جولة تفقدية لمقر الكلية الحربية، ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية كواليس الزيارة، إذ وجّه الرئيس السيسي حديثه للطلاب قائلًا: «سلام عليكم.. إن شاء الله النهاردة يوم جميل إني أنا التقي بيكم، والحقيقة عرفت أنكم خلصتم تقريبا نصف الفترة».

السيسي لطلاب الكلية الحربية: تقاريركم مشجعة ومفرحة

وأضاف «السيسي»، خلال حديثه مع طلاب الكلية الحربية: «طبعًا الأخبار كلها والتقارير كلها الحقيقة تفرح زي ما بيقولوا، ومشجعة جدا لغاية دلوقتي، أنتم في نهاية نص المدة وبالتالي هيبقى فيه تحرك لكليات أخرى، فقولت قبل ما تغادروا آجي أسلم عليكم الأول وأهنئكم على دخولكم القوات المسلحة، وأتمنى لكم كل التوفيق».

السيسي لطلاب الكلية الحربية: أنتم تتحملون مسؤولية

وتابع الرئيس السيسي: «اسمحوا لي أقولكم أنا قدام رجال مش عاوز أقول شباب لأنكم شباب بالفعل، لكن شباب رجال تتحملوا مسؤولية أكبر، وبقيتوا بتعرفوا أكتر، وحصل تطور حتى لو كان في 7 أو 8 أسابيع لكن أعتقد أنكم لمستوه بأنفسكم، فبهنيكم وأتمنى لكم التوفيق».