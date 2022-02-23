حسام الدين يوجه الشكر للرئيس السيسي على تعيين قاضيات بمجلس الدولة

شاركت القاضيات الجدد لأول مرة في الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، بعنوان «يوم الوفاء والإنجاز - العام الثاني»، حيث تم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021، وعددهم يناهز المئة.

وأكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على أن من دواعي السرور لديه، أن يتم هذا الإنجاز في حضور قاضيات جدد، تم تعيينهن منذ 75 عاما، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعيين 98 قاضية من التي أدين القسم واستلمن العمل ليساهم الجميع في هذا الإنجاز، ويشترك الكل في خروجه إلى النور.

رئيس المجلس: إضافة المرأة للمجلس نجاح

وأضاف: «حقا هذا النجاح، تم بتصميم ووضوح الرؤية وتكاتف الجميع قاضيات وقضاة، ويغلفه حسن التنظيم من الإدارة والمتابعة اليومية»، قائلًا «نحن في هذه الاحتفالية نفخر بما وصل إليه مجلس الـدولــة»، وتم تنظيم قبول ملفات المتقدمات الجدد من الدفعة الحديثة للتعيين بمجلس الدولة، ويقدمون ملفاتهم للتعيين بالمجلس لأول مرة منذ إنشاء مجلس الـدولــة، ويعتبر هذا إنجاز غير مسبوق من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي نشكره عليه.

ووجه الشكر للرؤساء الحاضرين المشاركين للاحتفال، ولجميع الهيئات القضائية بالدولة، ذاكرًا أن الجميع تعاون مع مجلس الدولة، لتحقيق هذا النجاح، كما وجه الشكر لجميع وزارت الدولة وأجهزتها بالكامل، وذكر منها وزير العدل، أجهزة الدول المتابعين للنجاح الذي حققه مجلس الدولة، المخابرات العامة، الأمن الوطني، هيئة الرقابة الإدارية، الذين عاونوا القضاة على هذا النجاح وهذا الإنجاز.

الحفل تضمن تكريم شيوخ القضاة

وتم أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائي المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين في جميع مستويات ومجالات العمل القضائي، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020، بعد أن تم تكريم عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصري بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتي شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.