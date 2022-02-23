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محمود مسلم

التنمية المحلية تهنئ السيسي ومدبولي بذكرى الإسراء والمعراج: أمنياتنا بالخير لمصر

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الوطن
12:40 م | الأربعاء 23 فبراير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

تهنئة الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

وقال شعراوي في نص البرقية: «يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري ليلة الإسراء والمعراج، داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف وزير التنمية المحلية: «أدعو الله أن يحفظ مصر ويرفع شأنها وتظل منارة العالم العربي والإسلامي أجمع، ويعم ربوعها السلام بجهودكم وجهود رجالها المخلصين، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة».

تهنئة رئيس الوزراء بذكرى الإسراء والمعراج

كما هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في نص البرقية: «يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، متمنيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة عليكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن تتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من تنمية وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي».

 

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