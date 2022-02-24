أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 24-2-2022

من الأشياء التي تحظى باهتمام الناس وبحثهم، الفاكهة وأسعارها المختلفة يوميا؛ إذ تتطلع ربات المنازل إلى معرفة الأسعار وإعداد الميزانية قبل الشراء، ويحرصن على وجودها في المنزل وعدم خلوه من الثمار المختلفة، نظرا لفوائدها المتعددة للجسم وما تمده به من فيتامينات وعناصر غذائية هامة لصحة الإنسان، ومن أجل تقوية مناعته في ظل مواجهة فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون.

وشهدت أسعار بعض السلع والمنتجات تذبذبا ملحوظا بفضل الحديث عن احتمالية وقوع حرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي ظل بحث الناس عن الأسعار، تستعرض «الوطن» فيما يلي، وفق جولة صباحية في الأسواق المحلية اليوم الخميس، أسعار الفاكهة استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها.

أسعار الفاكهة في الأسواق

تراوح سعر الجوافة اليوم بين 8 و10 جنيهات، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، وطرحت حبة الأناناس بسعر 35 جنيها، وسجل سعر كيلو الموز في الأسواق اليوم نحو 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، وسعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيها.

كما تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها، والتفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيها، وتراوح سعر التفاح الأمريكي في الأسواق اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2022 بين 17 و23 جنيهًا.

ومن ضمن الفاكهة التي يحبها الناس الكمثرى، وسجل سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها، كما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر البرتقال البلدي اليوم نحو 6 جنيهات، وتراوح سعر البرتقال «أبوصرة» بين 6 و10 جنيهات.

وتراوح سعر الحرنكش اليوم، بين 9 إلى 13 جنيها، والأفوكادو 50 جنيها، وسجل سعر العنب المستورد الأسود 25 جنيها، كما تراوح سعر القشطة البلدي بين 17 و23 جنيهًا، وتراوح سعر الكنتالوب بين 4 إلى 7.5 جنيه، كما تراوح سعر الجريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات.