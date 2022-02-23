أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 23-2-2022

شهدت أسعار بعض السلع والمنتجات تذبذبا ملحوظا بفضل الحديث عن احتمالية وقوع حرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن بين تلك السلع المشغولات الذهبية، وعليه يتساءل البعض عن متوسط أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء، باعتبارها من الأطعمة التي يحرص الجميع على تناولها، ليس لمذاقها فقط وإنّما لفوائدها المتعددة للجسم، ولدورها المهم والكبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم ومساعدته على مقاومة الفيروسات.

ووفق جولة صباحية في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، من منطلق مساعدة الناس وتقديم الخدمات المختلفة لهم من أسعار السلع والمنتجات، «الوطن» ترصد أسعار الفاكهة استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها.

أسعار الفاكهة في الأسواق

بلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، وطرحت حبة الأناناس بسعر 35 جنيها، وسجل سعر الجوافة اليوم سعرا تراوح بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، وسعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الموز في الأسواق اليوم نحو 10 جنيهات.

كما تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح الأمريكي في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2022 بين 17 و23 جنيهًا، وسجل سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا، وسعر البرتقال اليوم في الأسواق، وسجل سعر البرتقال البلدي اليوم نحو 6 جنيهات، وتراوح سعر البرتقال «أبوصرة» اليوم بين 6 و10 جنيهات.

وشهد سعر الحرنكش ثباتا اليوم، حيث تراوح بين 9 إلى 13 جنيها، والأفوكادو 50 جنيها، كما تراوح سعر القشطة البلدي اليوم بين 17 و23 جنيهًا، وتراوح سعر الكنتالوب بين 4 إلى 7.5 جنيه، كما تراوح سعر الجريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر العنب المستورد الأسود 25 جنيها.