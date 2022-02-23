نائبة: المطالبة بتأجيل الحمل للمتزوجين حديثا لمدة عام لخفض نسب الطلاق

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، أن سبب تقديمها اقتراحا برغبة بتأجيل الحمل للمتزوجين حديثا لمدة عام، هو مواجهة ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع المصري، خاصة في الشهور الأولي من الزواج، موضحة أن البرامج الخاصة بالمقبلين على الزواج، والتي تعقدها عدد من الجهات الحكومية كشفت عن وجود إشكاليات عديدة تواجه الشباب المقبلين على الزواج، لاسيما إذا كانوا صغارا في السن، ولم يكتسبوا مهارات الحياة بشتى أنواعها.

معاناة الحمل في الشهور الأولى

وقالت النائبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن معظم الأزواج من الرجال لايفهمون مراحل التطور النفسي التي تواجهها الفتاة بعد الزواج، وبالتالي حدوث الحمل في الشهور الأولى من الزواج يؤدي لكثير من المشكلات، أهمها عدم قدرة بعض الزوجات في التغلب على مشكلات الحمل لأن المرأة الحامل تكون في أضعف حالاتها، وكذلك الخلل في الهرمونات.

إجراء فحص طبي شامل للزوجين

وأوضحت أن العديد من الزوجات يتعرضن لمشكلات صحية، تصل إلى الجنين فتحدث مضاعفات عديدة، لافتة إلى ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل على الزوجين قبل إتمام الزواج.

وطالبت النائبة عبلة الألفي بضرورة التوسع فى إنشاء مراكز تأهيل الشباب للزواج، وتعريفهم بأسس نجاح هذه الشراكة، والتي لابد أن تقوم على الاحترام والمحبة، قائلة: «الاقتراح برغبة المقدم هدفه إنقاذ المجتمع من كارثة الطلاق، التي باتت تهدد معظم البيوت المصرية، وحال الموافقة عليه يمكن إعداد مشروع قانون لتنظيم هذه المسألة».