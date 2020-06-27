عضو لجنة الفيروسات: دعوة تأجيل الحمل لها خلفية علمية.. "يا ريت الناس تسمع"

علق الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، على دعوات وزارة الصحة للسيدات بتأجيل الحمل بسبب فيروس كورونا، قائلا إن هدا النداء صحيح 100 بالمئة "ياريت الناس تسمعه".

وأضاف خطاب خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المداع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الخلفية العلمية وراء القرار يرجع إلى ما يسمى بـ "عوامل الخطورة" أي "الشخص اللي عنده ظروف معينة لما بيجيله الفيروس شدة المرض والوفيات بتبقى عنده أكتر من الناس التانية زي القلب والسكر والضغط وأمراض الرئة والسمنة".

وأشار إلى أن الحمل ليس مرض ولكنه من عوامل الخطورة، "الحمل دة طرفين الأم الحامل والجنين في الرحم والرضاعة، ساعات بنزل الجنين لما السيدة الحامل تكون عندها كورونا لأن الجهاز التنفسي وصدرها عليهم عبأ شديد جدا، ولو خلفت بالسلامة هتبقى عاوزة ترضعه فنقولها لأ عشان النفس وشوفيله رضاعة صناعي".

وتابع: "لسه مثبتش إن الجنين مش بيوصله العدوى عن طريق الأم بالدم لكن أثناء الولادة ممكن يحصل عدوى أو بعد الولادة لما يخرج من الدنيا من النفس والالتصاق".