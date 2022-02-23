إحباط محاولة تهريب بندقية ضغط هواء وعدسات لاصقة في مطار سوهاج

أحبط رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، برئاسة ممدوح عبدالشافي مدير الجمرك، محاولتي تهريب بندقية ضغط هواء، وعدد من الشيش إلكترونية، والعدسات اللاصقة وأدوات التجميل، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

ظهور علامات القلق والارتباك على الراكب

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية القادمة من الشارقة، اشتبه هشام الأحمر في راكب مصري بدا عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركيه أجاب بالنفي، وجرى تمرير امتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو هاشم مأمور الفحص، تحت إشراف حسن علي أبو كريشة، مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة، فتلاحظ وجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة.

وتجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة من أحمد علي أبوكريشه ومنى خلف مأموري تفتيش الركاب، وهشام الأحمر مأمور مكافحة التهريب، وهبة حنفي مامور أمن جمركي، فتبين وجود 103 عبوة شيش إلكترونية وعدسات لاصقة وأدوات تجميل داخل حقائبه.

ضبط ضغط هواء مخبأة داخل الأمتعة

وكانت المحاولة الثانية على نفس رحلة الطائرة، إذ جرى ضبط بندقية ضغط هواء مخبأة داخل أمتعة راكب مصري.

وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة 104 ألف و950 جنيها.

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط رقم 3 و 4 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.