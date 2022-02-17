مطار مرسى علم يستقبل 64 رحلة طيران قادمة من مطارات 9 دول أوروبية

يشهد مطار مرسى علم الدولي، زيادة في معدل رحلات الطيران السياحية القادمة من الدول الأوروبية، حيث يستقبل بدءًا من الأسبوع المقبل 64 رحلة طيران، تقل حوالي عشرة آلاف سائح، قادمة من مطارات 9 دول أوروبية، هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأوكرانيا وسويسرا وبلجيكا وليتوانيا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

إخضاع جميع الركاب للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية

ومن جانبه أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن فرقا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسي علم الدولي، تجري الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل فورية وقياس درجة الحرارة للركاب، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا قبل دخولهم البلاد.

64 رحلة طيران سياحية

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومدير عام منتجع سياحي بالبحر الأحمر عن أن مطار مرسى علم يشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسى علم، بدءًا من الأسبوع المقبل بمعدل 64 رحلة طيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق اعتبارا من شهر أبريل المقبل، وذلك طبقا الحجوزات التي تلقتها الفنادق من الشركات السياحية.