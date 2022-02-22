مطار الغردقة يستقبل ألفي سائح روسي عبر 13 رحلة طيران شارتر

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، 2000 سائح روسي عبر 13 رحلة طيران شارتر قادمة من روسيا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية في صالات الوصول، والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

وأشار عصام علي الخبير السياحي في البحر الأحمر، إلى أنّ فنادق ومنتجعات الغردقة، استعدت لاستقبال السائحين الروس، مشير إلى أنّ السائحين الروس توافدوا إلى الغردقة عبر عشرات رحلات الطيران الشارتر الروسي، حيث يستقبل مطار الغردقة اليوم نحو ألفي سائح روسي عبر 13 رحلة طيران، بينما استقبل أمس، ألف سائح عبر 6 رحلات طيران.

وأوضح الخبير السياحي في تصريحات، لـ«الوطن»، أنّ شهر أبريل المقبل سيشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع قرار الحكومة الهولندية بإلغاء إجراءات كوورنا وقرار ألمانيا بتخفيف القيود على الراغبين للسفر خاصتا إلى المدن السياحية المصرية.

توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب بالمطار

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، لـ«الوطن»، أنّ فرقا طبية من الحجر الصحي، والطب الوقائي بمطار الغردقة الدولي، تجري الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل الازمة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المطارات.

وتسود مدينة الغردقة أجواء رائعة حيث تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، تساعد هذه الأجواء السائحين من الاستمتاع بجمال الغردقة وممارسة الأنشطة البحرية على الشواطئ.