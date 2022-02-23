«الرى»: تنفيذ 195 مشروعاً فى 20 محافظة بتكلفة 9.9 مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، عن أن الوزارة تشارك بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ 195 مشروعاً فى 54 مركزاً بـ20 محافظة، بتكلفة 9.9 مليار جنيه، لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية.

وأشار «عبدالعاطى» إلى أن أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة، بلغت نحو ١٥١١ كيلومتراً، وجارٍ العمل فى ترع بأطوال تصل إلى ١٥١٣ كيلومتراً، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياة كريمة إلى ٣٠٢٤ كيلومتراً، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عدد ٤ عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشمل إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الانتهاء من تشغيل ٨ آبار جوفية بالطاقة الشمسية فى الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متراً بمركزى ملوى ودير مواس فى المنيا.

وأوضح «عبدالعاطى» أن الوزارة قامت بتدبير عدد ٩١ قطعة من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز ٩٥.٥٠ ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنا، لإقامة مشروعات خدمية فى إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف).

وأضاف وزير الرى أنه تتم متابعة مؤشرات التقدّم فى تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز فى المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.