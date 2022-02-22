عاقل: «الطاقة الشمسية» لن تعيق شرم الشيخ في الحصول على شهادة «صديقة للبيئة»

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدم استخدام فنادق شرم الشيخ للطاقة الشمسية كمصدر وحيد لتوليد الطاقة بها، باعتباره مصدر للطاقة النظيفة المتجددة، لن يكون عائقا أمام حصولها على شهادة المنشآت الصديقة للبيئة، خاصة أن فنادق المدينة تستخدم جميعها الكهرباء، وأيضا مصدرا للطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة المنشآت الفندقية، تعلم جيدا صعوبة اعتماد كل فنادق شرم الشيخ حاليا، على الطاقة الشمية كمصدر وحيد للطاقة بها، نظرا لعدم وجود محطات لتوليد الطاقة الشمية بالفنادق والقرى السياحية.

40% من فنادق شرم الشيخ بدأت إجراءات التحول إلى منشآت «صديقة للبيئة»

وأضاف أن نحو 40% من فنادق شرم الشيخ، بدأت منذ بداية الشهر الجاري في إجراءات التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في كل المجالات، فضلا عن بدء العمل بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة، واستخدام لمبات الليد في الإضاءة، وذلك ضمن الإجراءات التي يجر اتخاذها لتحويل كل فنادق المدينة لمنشآت صديقة بالبيئة، قبل حلول شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن كل المنشآت الفندقية بشرم الشيخ بعد الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة للتحول لكيانات «صديقة للبيئة»، ستحصل على شهادة معتمدة بذلك، من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المتخصصة في هذا المجال.

التحول نحو السياحة الخضراء

وشدد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، على ضرورة امتلاك كل فنادق شرم الشيخ حاليا «نظام لإدارة البيئة»، يعمل على تطبيق كل المعايير البيئية والمناخية داخل المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أن تحول كل فنادق المدينة لمنشآت صديقة للبيئة، أحد المحاور الرئيسية للانتقال للسياحة الخضراء، وبالتالي الوصول إلى التنمية المستدامة بالمدن السياحية.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ، ستستضيف نوفمبر المقبل، مؤتمر الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ COP27 في دورته الـ27، الذي من المتوقع أن يحضره 30 ألف شخص.