الشهر العقاري: تثبيت رسوم التسجيل رغم تعديل القانون والحد الأقصى 2000 جنيه

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن القانون الجديد للشهر العقاري سيجري تطبيقه بعد 60 يوما من إصداره، لافتا إلى أن القانون 114 لسنة 1946 بعد التعديل، سيبدأ تطبيقه بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، مبينا أن الشهر العقاري استعد بتدريب الموظفين على التحول الرقمي، وهذا المشروع جاء ليحقق آمال المواطنين بفصل أداء الضريبة عن تسجيل العقارات.

الحد الأدنى والأقصى لرسوم التسجيل بالشهر العقاري

وأضاف «ياقوت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن القيمة المادية للرسوم ثابتة بقانون 83 لسنة 2006، ولم يجر المساس بها في القانون الجديد، وهي 500 جنيه كحد أدنى، وأقصى 2000 جنيه، والتعديلات ستشمل إجراءات التسجيل، متابعا: «أول ضمانة وضعها هذا القانون فصل أداء الضريبة عن تسجيل العقارات، فمرحلة التسجيل قائمة بذاتها».

التسجيل بسهولة

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري: «لما المواطن يتقدم للتسجيل في مكاتب الشهر العقاري، كانت بتطالبه بـ2.5%، وكان بيعزف عن التسجيل، لكن دلوقتي التسجيل له إجراءاته والضريبة لها إجراءات تانية، وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل، المواطن ساعات مش بيعرف سلسلة الملاك ويربط بين حلقات الملكية المسجلة وقضينا على المرحلة دي، وممكن يسجل لو معاه عقد ابتدائي وصحة تنفيذ، وينفع التسجيل ده من خلال أي وقائع للمرافق لنقل الملكية».

وكان مجلس النواب، وافق نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقاري.