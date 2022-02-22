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محمود مسلم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

كتب:

ولاء نعمه الله
12:01 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته البرلمانية اليوم، نهائيا، على مشروع بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري.

قانون الشهر العقاري

ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل تسجيل العقارات على المواطن، للحفاظ على الطفرة العقارية في المجتمع.

ويتضمن مشروع القانون تسجيل العقارات في مدة زمنية أقصاها 37 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

تعديلات قانون الشهر العقاري

وتضمنت التعديلات تقديم أي مستند رسمي، يكفي لإتمام عملية تسجيل العقار، والإبقاء على الرسوم المقتطعة لتسجيل العقارات كما هي دون زيادة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.