النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته البرلمانية اليوم، نهائيا، على مشروع بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري.

قانون الشهر العقاري

ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل تسجيل العقارات على المواطن، للحفاظ على الطفرة العقارية في المجتمع.

ويتضمن مشروع القانون تسجيل العقارات في مدة زمنية أقصاها 37 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

تعديلات قانون الشهر العقاري

وتضمنت التعديلات تقديم أي مستند رسمي، يكفي لإتمام عملية تسجيل العقار، والإبقاء على الرسوم المقتطعة لتسجيل العقارات كما هي دون زيادة.