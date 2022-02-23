وزيرة الهجرة بندوة «روتاري كايرو»: نحرص على خدمة المصريين بالخارج في كل المحافل

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة افتراضية، عبر تطبيق «زووم» نظمها نادي «روتاري كايرو رويال»، بعنوان: «المصريون بالخارج في ظل الجمهورية الجديدة»، في ظل الحرص على المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني، الندوة بمشاركة عدد من ممثلي أندية الروتاري.

بدأ اللقاء، بعرض لدور وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج، وعدد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة، منذ انطلاقها، بحانب استعراض لأبرز الخدمات التنموية والتدريبية التي تقدمها أندية الروتاري للشباب والسيدات وذوي القدرات الخاصة، إذ تأتي الندوة تزامنا مع ذكرى انطلاق أندية الروتاري منذ 117 عاما، لتكون ضمن المؤسسات الخدمية حول العالم، في مختلف المجالات.

المصريين بالخارج جزء أساسي من تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030

أوضحت وزيرة الهجرة، أن القيادة السياسية حريصة على أن تكون الجمهورية الجديدة شعارها العمل، لنبني نهضة حقيقية، للأجيال المقبلة وبناء الإنسان، بمشاركة المصريين بالخارج والداخل، مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء أساسي من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولهم دور في الحفاظ على الوطن.

وأكدت الوزيرة، أن المصريين بالخارج يعيشون بالفعل في الجمهورية الجديدة حتى خارج الوطن، فلأول مرة، يتاح لهم التصويت والمشاركة السياسية، وكذلك إتاحة الفرص في الإسكان وغيرها من الخدمات، ليقفوا سدا منيعا أمام أي محاولة لضرب وحدة الوطن واتحاد أبنائه، لتنطلق مصر في طريق التنمية والبناء.

وتابعت: «لا أحب تسمية المصريين بالخارج بهذا الاسم، أو المغتربين أو غيرها، إنما أسميهم أبناء الوطن»، ولدينا ملايين المصريين بالخارج، الذين نتابعهم، ونحرص على خدمتهم في كل المحافل، وهم بحق أبطال في كل المجالات، وحريصون على نهضة الوطن.

مؤتمرات مصر تستطيع

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن المصريين بالخارج حريصون على المشاركة بعلمهم وخبراتهم في سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ومن بينها النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، المزمع إطلاقها شهر مارس المقبل، بجانب إسهاماتهم في مختلف المبادرات والفعاليات، التي تنظمها الوزراة لتوضيح جهود الدولة المصرية.

وثمنت وزيرة الهجرة، حرص المصريين بالخارج على المشاركة في التنمية الاقتصادية في مصر، والمشاركة بتحويلات العملة الصعبة، التي مثلت أعلى مصادر العملة الأجنبية في مصر حاليا، مؤكدة أن التعاون بين مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، نجح في تخطي الكثير من الأزمات، ومن بينها عودة العالقين.

وشهدت الندوة، تفاعلا من المشاركين، إذ أبرزت الوزيرة مساهمات المصريين بالخارج في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بجانب الإسهام في تصحيح الصورة الذهنية عن مصر في دول الإقامة، وكذلك الطلاب المصريين بالخارج، ودورهم في نشر الحقائق الإيجابية عن مصر ومشروعاتها التنموية.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وعرضت وزارة الهجرة، دور المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في الحفاظ على هوية أبنائنا، حيث نظمت الوزارة أكثر من 20 ملتقى لتعليم أولادنا اللغة العربية والعادات والتقاليد المصرية، مثمنة دور المرأة المصرية التي تشهد عصرا ذهبيا في ظل الجمهورية الجديدة، ودورها في تعليم أبنائها والاهتمام بغرس العادات والتقاليد المصرية في الأسرة، كما شرحت وزيرة الهجرة دور مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE.

وشهدت الندوة، نقاشا إيجابيا بين السفيرة نبيلة مكرم وأعضاء نادي الروتاري، إذ ثمن الأعضاء، ما تقوم به الدولة لربط المصريين بالخارج بالوطن، واستمعت إلى أسئلتهم، مقدمة الإجابات عن كل الأسئلة المطروحة، معربة عن شكرها المشاركين في الندوة والقائمين عليها، وحرصهم على منحها درع الروتاري، وتقليدها الشارة الشرفية لنادي روتاري كايرو رويال.