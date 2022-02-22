وزيرة الهجرة تنعى جرجس لوقا إسكندر أول أسقف قبطي في باريس وشمال فرنسا

نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، القمص جرجس لوقا إسكندر كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بشاتنيه مالبري بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا، عن عمر قارب 83 سنة بعد أن قضى نحو 46 سنة في الخدمة الكهنوتية قضاها في مساندة دائمة لقضايا الوطن.

انتقل إلى فرنسا في بعثة علمية دراسية عام 1967

وحسب بيان أصدرته وزارة الهجرة اليوم، حصل القمص جرجس لوقا إسكندر على بكالوريوس الطب البيطري جامعة القاهرة 1962 واستكمل دراسته فتخصص في علم الأحياء الدقيقة ومنها علم الڤيروسات.

كما سافر للعمل في بيروت بلبنان بدعوة من اليونسكو، ثم انتقل إلى فرنسا في بعثة علمية دراسية بباريس سنة 1967، فحصل على درجة الدكتوراه في علم الأمراض الفيروسية من جامعة «باستير» عام 1968، ثم حصل بعدها في أقل من عامين على دكتوراه الدولة 1969 في العلوم من فرنسا وهي أعلى دكتوراه في هذا المجال وعمل أستاذًا في معهد باستير وفي عدد من الجامعات الفرنسية، وكان يحاضر في كثير من الدول الأوروبية.

جرى إعلانه كاهنًا يوم 4 أبريل 1976 بيد «مثلث الرحمات» الأنبا مرقس مطران مارسيليا وطولون، وصار اسمه القس جرجس لوقا مع استمراره في عمله كأستاذ جامعي، وجرى ترقيته لرتبة القمصية يوم 23 أغسطس1989.

تم إعلانه كاهنًا في عام 1976

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان لها، إلى أنَّه حصل على وسام الشرف الفرنسي برتبة فارس من الرئيس الفرنسي ساركوزي، وهو وسام رفيع المستوى بفرنسا، إذ يعد القمص جرجس أول أسقف قبطي على باريس وشمال فرنسا وظل متعاونًا وخاضعًا للكنيسة حتى يوم نياحته.