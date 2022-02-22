تعزيز المواطنة.. أهم أهداف «الهجرة» من وحدة «لم الشمل» بمركز الفتوى

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طوال الوقت، إلى التواصل الدائم مع المصريين في كل مكان، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية، التى تستهدف ربطهم بوطنهم الأم مصر، خاصة أبناء الجيلين الثانى والثالث، ومن ضمن جهود الوزارة، إطلاق مبادرة «الذرية الصالحة»، ضمن التعاون مع وحدة «لم الشمل» بمركز الفتوى.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف وحدة «لم الشمل» بمركز الفتوى، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة لـ الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أهداف وحدة «لم الشمل» بمركز الفتوى

- تستهدف وزارة الهجرة ضمن وحدة «لم الشمل» بمركز الفتوى، تقديم جرعة تثقيفية لأبناء المصريين بالخارج، وذلك بهدف تعزيز المواطنة ونبذ التطرف والاستقطاب.

- تهدف وحدة «لم الشمل»، إلى الحفاظ على أبناء المصريين بالخارج من الخلافات الأسرية، خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث.

- يستهدف تعاون «الهجرة» مع وحدة «لم الشمل»، تسوية أي خلافات أسرية للمصريين في الخارج، والتى تسبب لهم عواقب سلبية، خاصة أبناء الجيلين الثانى والثالث.

- تهدف «الهجرة» ضمن وحدة «لم الشمل»، لتوعية أبناء المصريين بالخارج، بقضايا الأمن القومي المصرى.

- تهدف المبادرة أيضا إلى تقوية أواصر تواصل المصريين بالخارج وأبنائهم، مع عائلاتهم في الداخل.

- تستهدف أيضا حل الخلافات الأسرية التي تمنع عودة المصريين بالخارج وأبنائهم، لوطنهم الأم مصر.

- عمل تسوية أسرية للحفاظ على المصريين بالخارج، من عوامل الانحراف والاضطراب.

- تحرص الوزارة أيضا على تنظيم ملتقيات شباب المصريين بالخارج أبناء الجيلين الثاني والثالث، وذلك مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

- تم الاتفاق على التعاون بشأن الترويج في أوساط المصريين بالخارج لدور وحدة «لم الشمل».