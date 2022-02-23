وزير خارجية المجر: نثمن دور مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية

قال بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، إن الأزمات تزداد في أوروبا ومحيطها، وأوروبا تواجه صعوبات وأزمات متزايدة خصوصا مع الوضع القائم بشرق القارة الأوروبية وبسبب الهجرة غير الشرعية، «ومع الوضع الراهن من مصلحتنا دعم وتوثيق العلاقات مع أصدقائنا الذين سيسعون معنا لتخفيف حدة الأزمات القائمة ففي السنوات الماضية تعرضت أوروبا لتحديات أمنية قادمة من إفريقيا والداخل الإفريقي، ومصر كانت دائما شريك يمكن الاعتماد عليه وموثوق به بمعالجة هذه الأزمة».

وزير خارجية المجر: ننتظر من الاتحاد الأوروبي دعم مصر

وأضاف وزير الخارجية والتجارة المجري، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي يجمع بينه وبين نظيره المصري سامح شكري، أنه قبل 6 سنوات أغلقت مصر حدودها البحرية وبهذا منعت الهجرة غير الشرعية من إفريقيا باتجاه القارة الأوروبية، ونثمن هذا كثيرا ونشكر مصر على ذلك وننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يفعل ذلك أيضا، وأن يدعم مصر ماليا في صراعها ومواجهتها للهجرة غير الشرعية، نظرا لأن الأوضاع الأمنية حول مصر لم تتحسن ومصر تحتاج لدعم في تأمين حدودها.

مصر في أمس الحاجة لشركائها الأمنيين

وتابع وزير الخارجية والتجارة المجري، أنه مع الوضع الأمني الحالي فمصر في أمس الحاجة لشركائها الأمنيين ولايوجد مجال للاختيار، فالعلاقات المصرية بين مصر والمجر في أفضل حال على الإطلاق وقدمنا الرقم القياسي بين البلدين الذي وصل العام الماضي إلى مليون دولار، وتم تحطيم رقم الصادرات المجرية لمصر، ووصلت أكثر من 300 مليون دولار، واليوم يرافقني لمصر 58 رجل أعمال مما يعكس مدى اهتمام الشركات المجرية بمصر.