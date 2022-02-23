إبراهيم عيسى: لم ولن أنكر الإسراء والمعراج طوال حياتي

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه لم يُنكر الإسراء والمعراج ولن ينكرها مدى حياته، ولم ينكرها في أي حلقة سابقة أو مقبلة، حتى لو وضعت الحلقات على عنوقنا، «ملايين البشر يتدخلوا في أفكاري، ويفتشوا في قلبي، وتدخلوا في حياتي الخاصة، ويهاجموا ويتهجموا ويتطاولوا ويزوروا ويخدعوا، عملوا محكمة تفتيش، الناس دي موجهة مشاعرهم، وحماسهم ببعض الإخلاص على بعض السعار على شيء، لم أقله أصلا، وده شيء محير للغاية».

كنت أتحدث عن أنصاف الحقائق

أضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، أنه كان يتحدث في حلقة الجمعة، عن أنصاف الحقائق، وقلت «هتقولوا ايه لو قالوا لكم أن المعراج (مقولتش الإسراء طبعا) قصة وهمية، وده موجود في كتب السيرة والسنة والتاريخ»، مستطردًا: «يا خراب أسود على اللي حصل، شيء جنوني حصل، وسوء نية، كنا قبل كده بنقول الناس مش بتقرأ، ده طلع كمان الناس مش بتسمع».

الناس مشاعرها الدينية حارة

تابع: «ناس كتير مشاعرها الدينية حارة، وعاوزة تتصور إن ده خطأ فظيع رهيب، ده بيقول الإسراء، أنا لم أنكر الإسراء، فحد قالهم ده بينكر المعراج، ولاقيت هجمات عليا مرتد وكافر ويهدم الدين، في وسط العجن ده كله، والهجوم الساحق الماحق ده، والحرب الصليبية الشعواء اللي وجهت تجاه شخص اللي اتكلم أقل من دقيقة (قلت بالنص فيه كتب التاريخ والتفسير والسنة، روايات مختلفة عن إنكار المعراج».

لم أتبن أي رواية عن إنكار المعراج

وواصل: « لم أتبن إطلاقا رواية منهم، أنا لا أنكر ولم أنكر المعراج، أنا قلت فيه روايات مختلفة، ليه المحاسبة دي، وناس تقول ده مش بيصلي على النبي، إيه المحاسبة دي، ده الإمام أبو حنيفة قال يكفي أنك تصلي على النبي مرة واحدة في العمر، الصدر ضاق والعمل ضاق، والتوحش بالغ الرداءة والعنف والعدوان والكراهة».