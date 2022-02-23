إبراهيم عيسى ينسحب من رئاسة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اعتذار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالمهرجان، المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبري بالمحافظة، وتستمر حتى يوم 28 فبراير من الشهر الجاري.

انسحاب إبراهيم عيسى يأتي بعد أزمة تصريحاته عن الإسراء والمعراج

وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن المهرجان منذ انطلاقه، يحمل طابعا شعبيا ويلتمس نبض الشارع والجمهور المصري ممثلا في جمهور وشعب أسوان الأحب والأقرب لوجدان المهرجان وادارته التي صنعت المهرجان من اجلهم .

وأشارت إدراة المهرجان في بيانها، أن المهرجان بهذا التوجه منذ انطلاقه يصدر عن وعي بالحس الشعبي وقيم وتقاليد شعب أسوان خصوصا والشعب المصري عامة، وأنه في هذا السياق لن يسمح باي تصرف يشوه هذه العلاقة العميقة وأننا ننطلق من ثوابت مصرية جماهيرية بالدرجة الاولي .

نجوم الفن يصلون أسوان لحضور فاعليات المهرجان

وكان عدد من نجوم الفن قد وصلوا إلى محافظة أسوان اليوم للمشاركة في حفل الافتتاح منهم ريم البارودي وسلوي خطاب وبسمة وأحمد مجدي ونيقولا معوض وحمزة العيلي وباسم سمرة وداليا البحيري.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الفنانة سوسن بدر بمنحها درع إيزيس لجائزة الإنجاز في مجال السينما، والمخرجة إنعام محمد علي تقديرا لدورها اللافت في دعم قضايا المرأة علي مدار مسيرتها الفنية، والفنانة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو تقديرا لمشوارها السينمائي التي حصدت عن بعض أفلامها فيه العديد من الجوائز، أبرزها جائزة سيزار كأفضل فيلم قصير لعام ٢٠٠٧.

وأعربت الفنانة سوسن بدر عن اعتزازها وفخرها بهذا التكريم، كونه يأتي من مهرجان متخصص في أفلام المرأة كمهرجان أسوان، بحسب قولها.

وأكدت سوسن بدر لـ الوطن، أن التكريم سيحملها مسئولية أكبر في اختياراتها كي تحافظ علي مكانتها لدي جمهورها التي أوصلتها إلي منصة التكريم.

وكانت إدارة مهرجان أسوان الدولي، عن قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم المصري في الدورة السادسة للمهرجان، ويتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام 4 أفلام، منها فيلم قمر 14 إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، إنتاج السبكي للإنتاج والتوزيع، بطولة خالد النبوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك.