كوريا الشمالية تلغي التقويم الميلادي وتستبدله بعيد ميلاد جد الزعيم

تخلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، عن التقويم الميلادي لصالح آخر قائم على عيد ميلاد كيم إيل سونغ جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، وظهرت الوكالة منذ مطلع الأسبوع الجاري، بتاريخ جديد هو زوتشيه 111، بدلا عن 2022، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية»، وزوتشيه هي أحد مبادئ كيم إيل سونغ، ويجرِ ترجمتها إلى: الموقف المستقل، وروح الاعتماد على الذات.

كوريا الشمالية تلغي التقويم الميلادي: زوتشيه 111 بدلا من 2022

ويبدأ تقويم زوتشيه بميلاد أول رئيس لـ كوريا الشمالية، المؤسس إيل سونغ، في عام 1912، والذي يعتبر العام الأول، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها نظام التقويم هذا، إذ جرى تقديمه لأول مرة في عام 1997، بعد ثلاث سنوات من وفاة مؤسس كوريا الشمالية، ولكن حتى هذا الأسبوع، واصلت وكالة الأنباء المركزية اعتماد التقويم الميلادي الغربي، حسبما ذكرت صحيفة تايمز البريطانية.

وأرجعت الصحيفة، أن يكون سبب هذا التغيير مرتبطا باقتراب الذكرى الـ110 لميلاد إيل سونغ، الذي يصادف 15 أبريل المقبل، الذي يشهد تنظيم احتفالات ضخمة بالمناسبة.

التوقيت الرسمي لكوريا الشمالية

وسبق لكوريا الشمالية، أن غيرت بخطوة مشابهة، توقيتها الرسمي في 2015، مُعلنة توقيت بيونغيانغ الذي يسبق التوقيت الرسمي الكوري المستخدم في كوريا الجنوبية بنصف ساعة، علما أن التوقيت الرسمي الكوري يمثل نفس المنطقة الزمنية المستخدمة في اليابان، وفُرض حين كانت شبه الجزيرة الكورية تحت الحكم الياباني.

ولليابان أيضا تقويمها الخاص، الذي يقوم على بداية عهد الإمبراطور الحالي، إذ تعرف السنة الجارية باسم رييوا 4، أي العام الرابع للإمبراطور ناروهيتو.