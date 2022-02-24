بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. دوي انفجارات بالقرب من كييف«فيديو»

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، مقاطع فيديو تظهر بدء العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس الأوكرانية، عبر نيران ومدفعية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في المنطقة منذ دقائق.

وأكد «بوتين» أن أي تدخل أجنبي سيقابله ردًا روسيا، موضحا أن تحركات موسكو جاءت بهدف الدفاع عن النفس من تهديدات ومشكلات أكبر متواجدة اليوم.

بوتين يوجه رسالة إلى الجيش الأوكراني

كما وجه الرئيس الروسي، رسالة إلى الجيش الأوكراني: «آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا، لذلك قد تساعدون النازيين الجدد».

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن القوات الروسية بدأت بالفعل دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم، كما أشارت «رويترز» لسماع دوي إطلاق نيران بالقرب من مطار بوريسبيل في كييف، فضلا عن أصوات أخرى لنيرن المدفعية داخل العاصمة كييف.