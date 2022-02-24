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محمود مسلم

بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. دوي انفجارات بالقرب من كييف«فيديو»

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محمد أباظة
06:16 ص | الخميس 24 فبراير 2022
بدء العملية الروسية على أوكرانيا

بدء العملية الروسية على أوكرانيا

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، مقاطع فيديو تظهر بدء العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس الأوكرانية، عبر نيران ومدفعية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في المنطقة منذ دقائق.

وأكد «بوتين» أن أي تدخل أجنبي سيقابله ردًا روسيا، موضحا أن تحركات موسكو جاءت بهدف الدفاع عن النفس من تهديدات ومشكلات أكبر متواجدة اليوم.

بوتين يوجه رسالة إلى الجيش الأوكراني

كما وجه الرئيس الروسي، رسالة إلى الجيش الأوكراني: «آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا، لذلك قد تساعدون النازيين الجدد».

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن القوات الروسية بدأت بالفعل دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم، كما أشارت «رويترز» لسماع دوي إطلاق نيران بالقرب من مطار بوريسبيل في كييف، فضلا عن أصوات أخرى لنيرن المدفعية داخل العاصمة كييف.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.