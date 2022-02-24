تصريحات بوتين تؤكد عدم اكتراثه بالعقوبات الأمريكية والغربية

جاءت آخر تصريحات الرئيس الروسي بوتين، ردا على العقوبات الأمريكية والغربية على بلاده، بسبب الموقف الروسي من أوكرانيا، والاعتراف بضم جمهوريتي دونيستك ولوغانسك، لتؤكد عزمه على المضي قدما في مواقفه تجاه أوكرانيا والغرب.

تصريحات بوتين: مصالح روسيا وأمنها غير قابلة للتفاوض

وأكدت تصريحات بوتين الأخيرة، أن مصالح روسيا وأمنها غير قابلة للتفاوض.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عقب لقاء بينهما في موسكو: «سيتم فرض العقوبات في أي حال من الأحوال، سواء لو كانت هناك اليوم ذريعة ما متعلقة بالتطورات في أوكرانيا أم لا، سيتم العثور على ذريعة، لأن الهدف يتمثل في شيء آخر، إنه يكمن في إبطاء تطور روسيا وبيلاروس».

تصريحات بوتين تؤكد سعيه لتلافي تداعيات العقوبات

وتضمنت تصريحات بوتين كذلك إشارات إلى أنه يسعى مع حلفائه لتلافي تداعيات هذه العقوبات؛ إذ أن روسيا وبيلاروسيا تتخذان إجراءات مشتركة في قطاعي الائتمان والمال لإزالة وتخفيف عواقب العقوبات غير المشروعة المفروضة، من قبل بعض الدول بهدف تعقيد الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في كلا البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أمس الأول، فرض حزمة أولى من العقوبات الأمريكية على روسيا، ردا على اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، أو ما يعرف بـ جمهوريتي دونيستك ولوغانسك.

وأكد بايدن أن العقوبات الأمريكية على روسيا ستشمل مصرفين روسيين ومسؤولين بارزين، بالإضافة لإجراءات لفصل أجزاء من الاقتصاد الروسي عن النظام المالي العالمي.