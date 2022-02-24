إلغاء رحلات الطيران بمطار بوريسبيل في عاصمة أوكرانيا.. وانفجارات بمحيطه

4 انفجارات على الأقل سُمع دويهم في محيط العاصمة الأوكرانية «كييف»، بحسب ما ذكره مراسل «سكاي نيوز عربية»، عقب دقائق من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء العملية العسكرية على أوكرانيا.

انفجارات ناتجة عن مدفعية

وذكر مراسل «سكاي نيوز»، أن الانفجارات من المحتمل أن تكون ناتجة عن مضادات أرضية، أو مدفعية في محيط كييف الأوكرانية، بعد الإعلان الروسي مباشرة.

كما أكدت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن هناك دوي إطلاق نار سمع صوته بمحيط مطار بوريسبيل الرئيسي في العاصمة الأوكرانية، الأمر الذي اضطر المطار إلى إلغاء جميع رحلاته الجوية.

بوتين يعلن بدء العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس بأوكرانيا، وأكد أن موسكو لن تتسامح مع التهديدات الأوكرانية، بحسب وصفه، وأن أي تدخل أجنبي سيقابله ردًا من بلاده.

وطالب بوتين، الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، والعودة إلى ديارهم على الفور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، صباح اليوم الخميس، تظهر بدء العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس.