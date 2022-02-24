عاجل.. أوكرانيا: روسيا أعلنت الحرب.. وندعوها إلى عدم ضرب بلادنا

أكد سيرجي كيسليتسيا، مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن الدولي، منذ قليل، أن روسيا بدأت الحرب على كييف بالفعل، داعيا موسكو إلى وقف الحرب وعدم دخول بلاده.

جاء ذلك ردا على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء عملية عسكرية، قال إنها لحماية منطقة دونباس.

ودعا سيرجي كيسليتسيا، موسكو إلى عدم ضرب الأوكرانيين، إلا أن مندوب روسيا في مجلس الأمن قال إن بلاده لم تعلن الحرب بعد، وإنما هي عملية عسكرية لحماية دونباس.