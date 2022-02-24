عاجل.. انفجارات قوية بمدينة ماريوبل الأوكرانية.. وقوات روسية تنزل في بحر آزوف

شهدت مدينة ماريوبل الساحلية شرقي أوكرانيا، انفجارات قوية، صباح اليوم الخميس، التي تعتبر أكبر مدن كييف على خط الجبهة؛ إذ يبلغ عددها نصف مليون نسمة، وذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

عملية إنزال في بحر آزوف وأوديسا

وبدأت قوات من أسطول البحر الأسود عملية إنزال في بحر آزوف وأوديسا، بحسب ما نشرته وكالة «إنترفاكس»، مؤكدة أن روسيا بدأت فجر الخميس شن هجمات صاروخية على المنشآت العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

كما شهد محيط العاصمة الأوكرانية «كييف» دوي 4 انفجارات، بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي بدء العملية العسكرية على أوكرانيا، بحسب مراسل «سكاي نيوز عربية».

وطالب الرئيس الروسي، الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، والعودة إلى الديار، مشددا على أن موسكو لن تتسامح مع التهديدات الأوكرانية، وأي تدخل أجنبي سيقابله ردًا من بلاده.

وأفادت وكالة إنترفاكس للأنباء، سماع دوي إطلاق نيران بمحيط مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية «كييف»، ما نتج عنه إلغاء جميع رحلاته الجوية.