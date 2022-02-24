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عاجل.. بيان للجيش الروسي حول بدء العملية العسكرية ضد أوكرانيا

كتب:

محمد حسن عامر
07:11 ص | الخميس 24 فبراير 2022
الجيش الروسي.. صورة أرشيفية

الجيش الروسي.. صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأوضح الجيش الروسي في بيان أنه يتم استخدام أسلحة متطورة لمهاجمة الأنظمة والقواعد والمطارات العسكرية والقوات الجوية الأوكرانية.

وأكد الجيش الروسي أن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وأن روسيا لا تقصف المدن.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية قال إنها لحماية سكان منطقة دونباس.

 

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