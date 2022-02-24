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محمود مسلم

عاجل.. قفزة في سعر برميل النفط لـ100 دولار بعد بدء العملية الروسية على أوكرانيا

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محمد أباظة
07:21 ص | الخميس 24 فبراير 2022
برميل النفط

برميل النفط

شهد سعر برميل خام برينت قفزة إلى 100 دولار، بعد بدء العملية الروسية على أوكرانيا، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عملية عسكرية خاصة شرقي كييف، لحماية منطقة دونباس.

وتعدى خام برنت حاجز الـ100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ 2014، خاصة أنه يعتبر المعيار العالمي لأسعار النفط، بينما قفز الخام الأمريكي إلى نسبة 3.3%، أي 95.15 دولار في البرميل الواحد، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن».

وحذر محللون من حدوث أي اضطرابات في تدفق النفط من روسيا، ما يدفع سعره إلى أعلى، خاصة أن إمدادات النفط شحيحة للغاية بالفعل، وأن موسكو تعتبر ثان أكبر منتج له في العالم.

وخسرت عقود مؤشر داو جونز الآجلة ما يقرب من 700 نقطة، أي حوالي 2%، وانخفضت العقود الآجلة لناسداك بنسبة 2.7%.  

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.