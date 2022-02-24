عاجل.. الصين تدعو روسيا وأوكرانيا للتحلي بضبط النفس

دعت الصين، روسيا وأوكرانيا وجميع الأطراف حول أزمة كييف إلى التحلي بضبط النفس، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فجر اليوم، بحسب ما صرح تشانج جيون ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة.

وقال ممثل الصين، إن باب الحل السلمي للنزاع، لم يُغلق بالكامل بعد، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وشدد المسؤول الصيني، على أن بلاده تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، مؤكدًا: «نواصل دفع محادثات السلام قدما، ونرحب بكل الجهود من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي».