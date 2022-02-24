عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في كييف.. ورئيس أوكرانيا يعلن الطوارئ

أطلقت صافرات الإنذار في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا منذ قليل، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية ضد اوكرانيا يقول إنها تستهدف حماية منطقة دونباس الانفصالية عن روسيا.

وجالت سيارات شرطة في شوارع العاصمة كييف وطلبت من المواطنين البقاء في المنازل أو دخول الملاجيء.

وعقد الرئيس الأوكراني اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأوكراني، حيث أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، وكذلك الأحكام العرفية.

وكان الجيش الروسي أعلن منذ قليل أنهن يستهدف تعطيل البنية التحتية في أوكرانيا.