تقنين أوضاع 500 حالة مخالفة بناء ووضع يد بمحافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن ملفت تقنين الأوضاع من الملفات الهامة التي توليها الدولة الاهتمام الفترة الماضية، وإن محافظة جنوب سيناء من المعروف أن معظم الأهالي قاموا بالبناء على أراضٍ غير مقننة.

أوضح المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك سعي كبير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء ملف تقنين واضعي اليد بالتوازي مع ملف التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أنه جرى تشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، للبت في أعمال التصالح بكل مدينة قبل قيام المحافظ بالتصديق عليها.

500 حالة تقنين

وقال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه تم تقنين أوضاع نحو 500 حالة لمواطنين خاصة بالإسكان في مختلف المدن، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا أمس بقاعة مركز العمليات بمدينة شرم الشيخ، خاص بلجنة البت لتقنين أوضاع اليد لمدن نويبع ورأس سدر، حيث تم فحص طلبات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاع اليد، بمبان سكنية على الأراضي بمدينة نويبع.

وتابع سكرتير المحافظة أنه تم إنهاء العديد من هذه الطلبات فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 لاعتمادها من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تمهيدا للحصول على الموافقات اللازمة للتعاقد.

مخالفات البناء

أكد السكرتير العام للمحافظة، على أن لجنة مخالفات البناء بمحافظة جنوب سيناء وافقت على أكثر من 2000 حالة تصالح في مختلف المدن، وقال إن إجمالي طلبات التصالح على مستوى المدن 7028 حالة، وتم الموافقة على 2000 حالة وجاري فحص واستكمال 4500 حالة، أما الحالات الباقية تم رفضها لعدم انطباق الشروط عليها.

وأضاف أن كل مدينة يوجد بها لجنة لفحص طلبات التصالح للمواطنين، وفور الانتهاء منها يقوم المواطن بدفع الرسوم ثم يتم العرض على المحافظ للحصول على نموذج 10 ليتمكن المواطن من توصيل المرافق والخدمات.