رئيس التحرير

محمود مسلم

جيش روسيا ينفي إسقاط طائرات له.. ويؤكد تعطيل البنية التحتية الأوكرانية

كتب:

محمد حسن عامر
08:32 ص | الخميس 24 فبراير 2022
الأجواء في أوكرانيا فجر اليوم

الأجواء في أوكرانيا فجر اليوم

نفى الجيش الروسي، في بيان رسمي، اليوم الخميس، ما أعلنه نظيره الأوكراني بشأن إسقاط 5 طائرات روسية مروحية ومقاتلة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية منذ قليل.

وأكد الجيش الروسي أن قواته نجحت في تعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأنه أفسح المجال بالكامل أمام طائراته للتحرك في المجال الجوي الأوكراني، مضيفا أنه تم إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

 

اقرأ المزيد:

بدء تدريبات الجيش الروسي على الأسلحة النووية: صواريخ أسرع من الصوت

مقارنة رقمية بين قوات الجيش الروسي والأوكراني.. من يتفوق؟

عاجل.. الجيش الروسي يعلن رصد غواصة أمريكية قرب جزر الكوريل

موسكو تحذر ألمانيا من اختبار قدرات الجيش الروسي

وزير الدفاع الروسي يؤكد السيطرة على كورونا في صفوف الجيش
بقلم محمد حسن عامر