جيش روسيا ينفي إسقاط طائرات له.. ويؤكد تعطيل البنية التحتية الأوكرانية

نفى الجيش الروسي، في بيان رسمي، اليوم الخميس، ما أعلنه نظيره الأوكراني بشأن إسقاط 5 طائرات روسية مروحية ومقاتلة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية منذ قليل.

وأكد الجيش الروسي أن قواته نجحت في تعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأنه أفسح المجال بالكامل أمام طائراته للتحرك في المجال الجوي الأوكراني، مضيفا أنه تم إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.