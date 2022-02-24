سعر الدولار اليوم الخميس 24-2-2022 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار، اليوم الخميس 24-2-2022، في البنوك المختلفة على استقراره، بالرغم من دق طبول الحرب الروسية.

وقال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر الدولار يخضع لآلية العرض والطلب التي ينتجها البنك المركزي المصري، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، مؤكدًا استقرار سعر صرف العملة الأمريكية مقارنة بباقي العملات أمام الجنيه المصري؛ تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية، بداية التعاملات اليومية في البنوك.

أفضل حركة لبيع وشراء الدولار اليوم

وصنف بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر عند 15.68 جنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وجاء بنك مصر كأفضل بنك لشراء الدولار الأمريكي.

فيما جاء بنكا الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، في قائمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر، ولكن بقيمة 15.67 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك

وبيع الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 24-2-2022 بسعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، فيما سجلت العملة الأمريكي في البنك الأهلي المصري، نحو 15.74 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد بيع الدولار بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك المركزي بسعر 15.77 جنيه، مقابل 15.65 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

الجنيه مقابل 4 عملات غير متداولة بالبنوك

وسجل سعر الجنيه المصري تفوقه على العملات غير المدعومة في البنوك، إذ سجل سعر الريال اليمني مقابل الجنيه المصري سعر 0.036 جنيه، وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، وبيعت الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه، ليتفوق الجنيه المصري على «الريال اليمني، الليرة اللبنانية، والجنيه السوداني»، فيما ارتفع سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه بسعر 1.131 جنيه.