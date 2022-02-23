سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-2-2022 في البنوك المصرية

في بداية المعاملات الصباحية يحرص المستثمرون وحتى المواطنين على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة إذا كانوا يرغبون في استبدال العملة الخضراء أو شرائها لمعرفة أفضل سعر سواء للبيع أو الشراء.

وللمهتمين بمعرفة أسعار العملات، تعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في البنوك الخاصة والحكومية، العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم لنحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد اليوم نحو 4.17 للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر.