فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية وتوابعها في كفر الشيخ للصيانة

قررت مديرية الكهرباء في كفر الشيخ برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي، عن 12 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز «كفرالشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم والحامول ومطوبس والرياض وبيلا».

‏‎ووفق بيان مديرية الكهرباء بكفر الشيخ، فإنه جرى فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة من الساعة التاسعة حتى الساعة الثالثة عصرا، فتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي محلة القصب، وتتأثر عمليات الفصل قرية المعلم إبراهيم وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو زيادة بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية أبو زيادة الشباسية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن دخول الرياض، ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرية، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي القني بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القني وعزبة عمرو وبني بكار.

فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا القديمة التابعة لهندسة كهرباء بيلا، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات بنك الاسكان والصنايع وبدر والثقافة وعبدالعليم وريف حازق والإعدادية والمجاري والمياه، والمناطق المتأثرة هي «مياه الجرايدة والسكة الحديد والمركز الطبي ببيلا ومستشفى حميات بيلا ووحدة غسيل الكلى والتأمينات والمعاشات والبريد وبنك مصر وبنك التنمية الزراعية ومجلس مدينة بيلا».

كما جرى فصل التيار الكهربائي عن مغذي الخريجين بالحامول، وتتأثر بالفصل قرية أبو هلال والخريجين، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجرايدة ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية منشية الجرايدة وسريوه وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن الرياض، ويتأثر بالفصل جزء من الرياض وبنك مصر.