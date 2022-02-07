خريطة قطع الكهرباء عن 12 قرية وتوابعها بكفر الشيخ الثلاثاء

‏‎أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، اليوم الاثنين، فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية وتوابعها، غداً الثلاثاء، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم وبلطيم ومطوبس والحامول والرياض وبيلا، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن «مغذي الرملة»، شرق مدينة كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل بقرى «الرملة وزهران» وجزء من «سيدي غازي»، وفصل التيار الكهربائى عن «مغذي فرامون»، بشمال دسوق، وتتأثر بالفصل قرية «فرامون» وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي دمرو» بسيدي سالم ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرى، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي الكفر الشرقي» بمركز بالحامول، وتتأثر قرية «الكفر الشرقي» وتوابعها.

فصل التيار الكهربائي بمطوبس

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن «مغذي القني» بمركز مطوبس، وتتأثر بالفصل قرية «القني وعزبة عمرو وبنى بكار»، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي عثمان»، غرب كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرية «عثمان» وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي الخادمية» بكفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرى «الخادمية ودقميرة» وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي كمال حسين» بالرياض، وتتأثر بالفصل قرية «كمال حسين».

وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن «مغذي أبو بدوي» ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية «أبو بدوي» وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي البحيرة» في بلطيم، وتتأثر بالفصل قرية «عبد الرازق»، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي كفر مجر»، جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرية «كفر مجر»، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي الساكن» بدسوق ، وتتأثر بالفصل مناطق الاستاد ومركز الشرطة.